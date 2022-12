Le dealer planque 50 plants de cannabis chez ses parents à Viroinval

Trois peines de 12 mois de prison, trois autres de 12 mois avec sursis et deux peines de travail de 60 heures ont été prononcées, mardi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre de huit personnes impliquées à des degrés divers dans une culture et un trafic de cannabis à Viroinval, entre avril 2017 et septembre 2019.

Ce trafic et cette culture ont été démantelés à la suite de l’agression d’un mineur, commanditée par le dealer principal. « Ce mineur a été pris dans un guet-apens. À la suite de cette agression, il a donné le nom de son dealer. Des devoirs de téléphonie ont été menés et le 10 septembre 2019, plusieurs perquisitions ont été réalisées », a indiqué le parquet de Namur à l’audience.