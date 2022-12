De nombreuses activités ludiques pendant les congés à l’Espace Arthur Masson de Treignes

L’animation dans l’école d’autrefois se tient tous les jours à 11h et 14h (les 7 et 8 janvier, à 16h également). Il s’agit d’une expérience unique où vous pourrez vous glisser dans la peau d’un élève de l’époque. Comptez 6 € pour les adultes, 5,5 € pour les seniors, 4,5 € pour les enfants de 6 à 18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. L’école d’autrefois vous plongera dans la peau d’un élève. - EAM

Un parcours-spectacle « Trignolles » retrace l’évolution de la vie en Ardenne des années 1930 à 1960 à travers l’œuvre d’Arthur Masson. Un carnet ludique rempli de jeux et d’anecdotes est offert pour cette visite qui s’effectue, en semaine de 10 à 17h, et le week-end de 10 à 18h. Attention, les mardis et jeudis uniquement entre 12h30 et 14h30. Comptez 6 € pour les adultes, 5,5 € pour les seniors, 4,5 € pour les enfants de 6 à 18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.

Un atelier créatif. - EAM

Le mercredi, à 10h et 15h, se tient un atelier « Kamishibai ». Vous pourrez y écouter de fabuleuses histoires de Noël et créer votre propre kamishibai. Il faut réserver. Comptez 6 € pour les adultes, 5,5 € pour les seniors, 4,5 € pour les enfants de 6 à 18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Le Manoir de l’infortune, un Cluedo grandeur nature, est possible sur réservation les mardis et jeudis à 10 et 15h. Sept pièces sont à explorer afin de résoudre les énigmes et ainsi démasquer l’assassin de la pauvre Adèle. L’activité est gratuite pour les moins de 6 ans, 6 € pour les enfants de 6 à 12 ans, 10 € pour les adultes. Une chasse au trésor. - EAM Partez à la chasse au trésor pendant 1h30, dès 10h, en compagnie d’Arnaud le souriceau à la recherche de son frère disparu. Une balade de 2km vous emmènera dans le village de Treignes. Le pack famille est au prix de 25 €. L’EAM sera fermé les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier.