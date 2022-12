Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les campagnes de sensibilisation autour de l’alcool, souvent responsable d’accidents de la route, sont présentées à travers des spots publicitaires, des affiches et autres. Pour le café « La Régence », situé sur la Grand-Place d’Ath, une borne éthylotest a été installée depuis près de deux semaines. Elle a pour mission une prise de conscience dans le chef des consommateurs et le risque qu’ils encourent s’ils décident de reprendre le volant.

Zachary, Adelin et Maxence, les initiateurs du projet. - Com

« Je me demandais c’était quoi au départ, j’ai testé l’appareil. En toute honnêteté, elle a eu un effet dissuasif me concernant. Je pensais être dans la moyenne et en mesure de reprendre ma voiture. Or, la borne m’a permis de comprendre qu’il valait mieux attendre ou trouver une autre solution pour rentrer chez moi », souligne Pascal, un client régulier du café athois.