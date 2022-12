«Ne l’achetez pas!»: en colère, Justin Bieber déglingue une collection H&M à son image, la marque réagit de suite

Sur Instagram, la star écrit : « Le merchandising H&M qu’ils ont fait avec mon nom est de la camelote et je ne l’ai pas approuvé. Ne l’achetez pas », précisant que cette gamme avait été créée « entièrement » sans sa permission.

H&M a décidé de retirer cette collection de la vente, comme indiqué à l’AFP. « À l’instar de tous les autres produits sous licence et partenariats, H&M a suivi les procédures d’approbation appropriées. Mais par respect pour la collaboration et Justin Bieber nous avons retiré les habits de nos magasins et en ligne. »