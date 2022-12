Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis mardi soir, et sa prestation de serment lors du conseil communal, Rémi Cougnet est le nouveau président du CPAS de Pecq. À peine installé dans son siège, entre son prédécesseur Philippe Annecour, et le bourgmestre Aurélien Brabant, l’intéressé n’a pas tardé à livrer sa vision via un bilan rapide et lisible, avant d’émettre une série d’hypothèses pour sortir du marasme financier.