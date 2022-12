Un job day pour les métiers de bouche lors du salon «Saveurs & Métiers» à Namur Expo

Du 15 au 17 janvier 2023, Namur Expo ouvre ses portes aux métiers de bouche et du retail alimentaire, en accueillant le salon « Saveurs & Métiers ». Après deux années d’absence, cette cinquième édition mettra en avant les dernières tendances et solutions quant aux équipements, matériels, produits, etc. Répartis sur les deux halls de Namur Expo, les 160 exposants de Saveurs & Métiers viendront présenter les nouveaux produits qui alimenteront les rayons et comptoirs des commerces, mais aussi les équipements et du matériel de haute qualité à l’attention des professionnels du retail, des commerçants et artisans de bouche.

Une nouvelle zone Parmi eux, une cinquantaine de producteurs et artisans wallons présenteront leurs produits au sein de l’espace « Saveurs de chez nous », organisé en collaboration avec l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

Cette année, une nouvelle zone conviviale sera scénographiée à l’image d’un marché. Le « Market Place » mettra en lumière le circuit court, les produits bio, fair trade, les aliments naturels et peu transformés, les régimes végé-vegan et spéciaux, zéro-déchets ou anti-gaspi, les saveurs du monde, etc.

Conférences, concours, démo Le salon déploie également un programme de conférences, axé sur la découverte et la formation. En 2023, le focus est posé sur la digitalisation : utilisation des réseaux sociaux, sites web et e-commerce, marketing des moteurs de recherche, aides wallonnes. Une dizaine d’exposants spécialisés seront présents au sein d’un pavillon digital inédit. Des concours et démonstrations seront portés par les professionnels eux-mêmes. Une prestation des équipes belges pour le BEST OF Mondial du Pain, un concours national du Golden Croissant, démonstration de sculptures en sucre par les élèves et enseignants de l’ITCA de Suarlée, concours du couteau d’Or et concours professionnel de charcuterie sur le thème du jambon cuit, démonstration et workshop des fromagers de Belgique, sont au programme. Awards Pour la première fois, des Awards seront décernés aux commerçants. Le salon Saveurs & Métiers s’associe au Forem pour proposer un grand Job day le lundi 16 janvier. Inscription via www.saveurs-metiers.be/jobday.