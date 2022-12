Les CPAS du Brabant wallon tirent la sonnette d’alarme et demandent au Fédéral d’agir

Face à la situation difficile des citoyens, à l’épuisement des travailleurs sociaux et aux difficultés de financement de leur mission, les CPAS demandent au gouvernement fédéral de prendre des mesures. Ils réclament notamment la prolongation du tarif social conjoncturel pour les deux ans à venir, la subvention des revenus d’intégration sociale (RIS) à 100% et la suppression des cotisations de responsabilisation en matière de financement des pensions. Les CPAS brabançons wallons demandent aussi au Fédéral d’interpeller les fournisseurs d’énergie, de gaz et d’électricité, pour qu’ils acceptent des plans de remboursements des factures de régularisation sur un an au moins. Pour les présidents de CPAS du Brabant wallon, la succession des crises, le malaise des citoyens et l’épuisement des travailleurs sociaux rend critique la situation des CPAS, qui continue à assumer leur responsabilité. «Les CPAS sont le dernier rempart: après, il n’y a plus rien. En effet, les CPAS sont le dernier acteur officiel qui oeuvre à maintenir le droit à la dignité humaine et à la cohésion sociale. Mettre cette évidence en doute, c’est démanteler un des fondements de notre démocratie», indique la présidente du CPAS de Nivelles, Colette Delmotte.

Un problème « structurel » Selon les responsables, le système actuel d’octroi des aides en matière d’intégration devient intenable. Certaines missions des CPAS ne sont que partiellement financées, et les aides ponctuelles qui sont débloquées le sont à des conditions contraignantes, nécessitent de remplir des dossiers et autres appels à projets, épuisent les travailleurs sociaux et provoquent l’incompréhension des bénéficiaires. Ces mesures ponctuelles ne conviennent plus alors que le problème est structurel.

Outre la demande de mesures pour pouvoir répondre de manière adéquate à la crise énergétique que subissent de plus en plus de catégories de la population, un des principaux problèmes pointé est le financement de l’octroi des RIS: grosso modo, le remboursement est actuellement de 55%. Ce qui oblige les CPAS à assumer 45% de cette aide sur fonds propres, réduisant d’autant les capacités financières pour dégager des moyens financiers et humains pour accompagner les bénéficiaires.

La cotisation de responsabilisation, qui revient à obliger les pouvoirs locaux à financer une partie des pensions, est aussi épinglée comme une charge de plus en plus insupportable pour les CPAS et donc pour les communes qui doivent augmenter les dotations.