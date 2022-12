Union Saint-Gilloise: Simon Adingra déjà plus décisif que Maoru Mitoma

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mardi soir face à Ostende, le sauveur de l’Union s’appelait Simon Adingra. À six minutes du terme, le jeune Ivoirien s’élançait balle au pied sur son flanc gauche et envoyait un magnifique plat du pied dans le petit filet du portier des Côtiers, ouvrant les portes des quarts de finale de la Coupe de Belgique à son équipe. « Et pourtant, je n’étais pas trop dans mon match », avouait-il. « C’était la première rencontre depuis longtemps (NDLR : depuis le 13 novembre) et on a eu du mal à trouver notre rythme. »

Mais le plus important avait été acquis. « La qualification ! », s’exclamait l’ailier qui, dans la foulée, ne cachait pas ses ambitions pour la suite de la saison. « Pourquoi pas devenir meilleur buteur ou passeur du club… »