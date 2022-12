L’appel est lancé pour les Saint-Ghislainois pour le budget collaboratif: place au vote!

Rappelez-vous : entre le 30 juin et le 30 septembre dernier, les habitants de Saint-Ghislain ont proposé leurs idées dans le cadre du budget collaboratif initié par la Ville. L’objectif : leur permettre d’améliorer leur cadre de vie, leur environnement social et/ou leurs coins verts via des actions concrètes et positives.

À vous de voter !

Réhabilitation des hameaux et lieux-dits de Sirault, création d’un espace de vie à la cité Gilmant à Tertre ou encore aménagement de l’espace Turati à Baudour : l’ensemble des idées en compétition sont présentées sur la plateforme de participation citoyenne Fluicity et sur le site officiel de la Ville. Le formulaire de vote est disponible en ligne sur Fluicity et sur www.saint-ghislain.be et en version papier au service accueil de l’administration communale. Vous ne pouvez compléter qu’un seul formulaire, mais vous pouvez soutenir plusieurs projets. Si vous choisissez de voter par papier, votre formulaire devra impérativement être accompagné d’une photocopie recto/verso de votre carte d’identité.