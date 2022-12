Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon les chiffres publiés par Walstat pour 2020 et 2021, le Brabant wallon est la province qui compte le moins d’élèves dits « en retard scolaire ». Les statistiques regroupent les élèves du secondaire en retard d’au moins deux ans sur l’année qu’ils devraient fréquenter si on suit un parcours normal. Cela ne concerne pas seulement les élèves ayant redoublé, mais aussi ceux qui auraient changé d’orientation ou certains réfugiés, dont le niveau de français est parfois trop bas pour rejoindre une classe correspondant à leur âge.

Dans le Brabant wallon, le taux d’élèves en retard scolaire s’élève à 10,46 %, soit le plus bas pour la Wallonie, dont le taux global avoisine les 15 %. Le classement se complète avec la province du Luxembourg et ses 11,76 %, celle de Namur dont le taux est de 14,84 %, suivie par Liège avec 15,15 % et le Hainaut qui se positionne avec le taux le plus élevé de Wallonie à 17,72 %.