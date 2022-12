Le café «Au Beffroi», à Thuin, organise un concours pour assister au match OM-PSG au stade du Vélodrôme à Marseille: «Tous frais payés»

Les fans de football et surtout de Ligue 1 vont être ravis. Le café thudinien « Au Beffroi » organise un concours lors de la diffusion du match OM-Monaco le dimanche 29 janvier prochain. « J’ouvrirai le café dès 15h. Chaque personne qui prendra une consommation au bar recevra un ticket. Et après le match, une personne sera tirée au sort. Cette personne sera invitée par le Beffroi pour assister au Match OM-PSG, qui est le plus gros match de la saison en France, tout frais payés à Marseille. À savoir, le transport, le logement et le plaisir d’assister au match en Virage Nord. Cela représente un voyage de près de 500 €. Je partirai avec cette personne et je lui ferai découvrir Marseille lors de ce week-end exceptionnel », lance Mathias Lesoil, gérant du café situé le long de la place du Chapitre.

Le café diffuse régulièrement des matchs de foot. - DR