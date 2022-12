Pour Alexander De Croo, le rapport du FMI est «un encouragement à poursuivre le travail»

Selon le Fonds Monétaire International, la Belgique va devoir réaliser l’an prochain des économies correspondant à 0,8% de son PIB afin de maintenir le déficit budgétaire sous contrôle. «Le déficit budgétaire total ne devrait pas augmenter en 2023 et devrait même reculer, idéalement. Cela passera par un ajustement d’environ 0,8% du PIB ou plus l’an prochain et un ajustement annuel d’une proportion similaire ou supérieure par la suite, jusqu’à un déficit qui puisse stabiliser la dette», estime l’institution dans son analyse annuelle de l’économie belge.

Le FMI estime que des efforts peuvent être engrangés dans les dépenses publiques. Il plaide également pour d’autres réformes en matière fiscale, sur les pensions et le marché du travail.