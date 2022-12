La Ville de Tournai poursuit son plan de rénovation énergétique de ses bâtiments

On apprend ainsi que les chaufferies des écoles communales de Blandain et Les Apicoliers 1 à Kain ont été complètement remplacées.

Grâce à ces nouvelles installations, une régulation à distance sera possible pour plus d’économies d’énergie mais aussi de confort des usagers, des circuits distincts ont été créés suivant les usages (classes, réfectoire, salle de gymnastique, etc.) pour éviter de tout chauffer toute la journée et des vannes thermostatiques ont été installées sur tous les radiateurs.