«Dire que si on commence les travaux du Grand Théâtre, on va devoir licencier du personnel est un mensonge», pour Jean-François Chefneux

En anglais l’expression to get cold feet (traduit littéralement en : avoir les pieds froids), signifie qu’on a été refroidi, dans le sens où l’on était emballé par un projet et que l’on recule au dernier moment. À Verviers, à propos des travaux du Grand Théâtre, certains ont les pieds froids. Si jusqu’à présent il y avait une sorte d’unanimité, au moment de conclure, c’est-à-dire ce jeudi en collège, on craint de franchir la ligne. Des craintes plus ou moins légitimes au vu des problèmes de finances de Verviers. Jean-François Chefneux fait le point sur ce dossier.