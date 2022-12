Procès des attentats de Bruxelles: la troisième bombe aurait pu exploser en cas de choc, selon le SEDEE

La première journée d’auditions des juges d’instructions, militaires, policiers et services de secours par la cour d’assises de Bruxelles s’est terminée par l’intervention d’un officier du Service d’enlèvement et destruction d’engins explosifs (SEDEE), qui a affirmé que la troisième bombe de Zaventem aurait pu exploser en cas de choc.

Étant le plus gradé sur les lieux, l’homme prend les choses en main afin de coordonner l’action de tous les intervenants sur place. L’objectif est non seulement de sécuriser les lieux, mais également de sauvegarder les éventuelles pièces à convictions, notamment en coupant les arrivées d’eau et d’électricité. Le SEDEE se chargera également d’organiser l’évacuation des débris et des bagages abandonnés sur place. «On ne pouvait pas utiliser les chiens détecteurs d’explosifs car l’air était empli de particules des deux bombes qui avaient explosé.»