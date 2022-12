Jean-Michel Larqué dénonce les comportements des Argentins après la victoire contre la France: «C’est honteux et indigne»

L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et du Paris Saint-Germain Jean-Michel Larqué a déploré le comportement des joueurs et supporters argentins après la victoire de l’Albiceleste en Coupe du monde. Consultant sur RMC, l’ancien milieu de terrain pointe du doigt notamment le comportement à l’égard de Kylian Mbappé.

« Qui ne serait pas choqué ? C’est honteux et indigne, de la part de gens normaux », commence-t-il. Il ajoute ensuite : « Cela aurait été indigne si les Argentins avaient perdu mais ça l’est encore davantage parce qu’ils ont gagné. Quel message ils ont ? C’est une haine féroce, farouche avec des arguments de bas étage. L’exemple vient d’en haut et à partir du moment où on ne sanctionne pas l’exemple qui vient d’en-haut, avec le geste d’Emiliano Martinez, lui qui dans sa grande bonté, a tenté de réconforter Mbappé après le match… Comment aller devant quelqu’un pour le réconforter et par derrière faire ça ? »

Et d’ajouter : « Sur l’estrade de la Fifa, quand avec la main dorée du meilleur gardien, il la met comme un pénis et qu’il avance son bassin d’un air de dire « votre trophée je le mets là où j’en ai envie »… Personne ne dit rien ni fait rien. C’est sordide et vulgaire. Il n’y en a pas un de la Fifa qui réagit, qui lui reprend le trophée, ouvre une enquête. Si dans un tournoi que j’organise le meilleur joueur fait ça quand je remets le trophée, il va passer un mauvais quart d’heure. C’est un vulgaire Manneken Pis. C’est terrifiant. »