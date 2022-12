La traditionnelle parade de Noël revient à Hannut ce jeudi: «70 mètres de chars et personnages lumineux»

Fanny Jandrain passe à Hannut ce jeudi pour le défi Viva For Life

Par C.Q.

Le Viva For Life Tour s’arrête ce jeudi 22 décembre en plein centre de Hannut. À l’animation, Fanny Jandrain qui fera le plaisir de sa présence dès le matin jusqu’en soirée. Comme chaque année, l’organisation compte sur la solidarité et l’entraide des citoyens hannutois.

Dès 9h du matin, deux chars emblématiques seront exposés devant l’hôtel de ville. « Ce sera aux citoyens de voter pour leur char préféré. Pour ce faire, il suffit de faire un don, quel qu’il soit, dans l’un des commerces participants du centre-ville, explique Martine Noël. Chaque don donne l’accès à une boule de Noël en plastique qu’il suffit de déposer dans le char de son choix. À la fin de la journée, on comptabilisera les boules pour chacun d’entre eux et on déterminera lequel est le plus apprécié des Hannutois. »

Voici où effectuer un don et se procurer une boule de Noël : Pays des rêves, Assurance Vanderlinden, Renard Scalais, Maquet, Katimini lingerie, Fines mouches, CMC Machine, Be Caft, Fleur de lin, Chausseur Bertrand, Fashion Ananké, Optique Dorzée, Eros, Anne PIrard, Compunéo, Au Petit Elevage, Eros, Krys, Jack Studio, Destoquay, Boutique Hémisphère, Del Tour Voyages, Claire H, Au fil d'Audrey, Anne Hardenne, Léonidas, Carrefour GB, Delhaize, Intermarché, LSR Pharma à Lens-St-Remy.