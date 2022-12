Incroyable: le futsal reçoit entre 19 et 23% des subsides sportifs de la Ville de Charleroi chaque année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les subsides octroyés par la Ville de Charleroi à une série de clubs, associations ou institutions font la Une de l’actualité depuis quelques jours. Ce lundi, dans nos colonnes, le chef de groupe MR au conseil communal Nicolas Tzanetatos dénonçait « un sérieux manque de contrôle et de sérieux, avec des remarques et alertes du directeur financier pas du tout prises en compte. Quand on voit la situation budgétaire de la Commune, je me demande comment certains font pour dormir la nuit. »

Dans la foulée, il a demandé à l’échevin socialiste Karim Chaïbaï la répartition des subsides communaux en sport par discipline. Et là, surprise… le futsal écrase tout le reste. En 2017, le foot en salle recevait déjà 18,2 % des subventions. Cette proportion grimpait même jusqu’à 23,13 % en 2020, avant de « redescendre » à 19,28 % l’an dernier.

Autrement dit, selon les années, le futsal bénéficie d’un cinquième à près d’un quart des aides, loin devant le football ou encore le basket… Mais comment expliquer cette situation ?