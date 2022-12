Le budget wallon 2023 adopté par le parlement régional

Des économies structurelles à hauteur de 250 millions d’euros ont également été actées alors que l’engagement initial ne portait que sur un montant de 150 millions d’euros par an. Enfin, la trajectoire du budget (-111 millions en 2023) fait mieux que ce qui était initialement prévu (-224 millions d’euros), hors dépenses liées entre autres au covid, aux inondations, à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique.

Durant les discussions, le ministre du Budget, Adrien Dolimont a à nouveau défendu un exercice allant «dans le bon sens», avec notamment un solde brut à financer qui s’élève désormais à 3,141 milliards d’euros, en amélioration d’un milliard sur un an. Quant au solde SEC, il s’affiche à 2,57 milliards, soit 500 millions de mieux qu’en 2022.

«Les crises ont contribué à une fragilité accrue de nos finances publiques. Le gouvernement a choisi de dépenser pour défendre les ménages dans le cadre de la crise covid, des inondations, de la hausse des prix liée à l’inflation et à la crise de l’énergie et dans le cadre d’un plan de relance ambitieux. Tout cela a amené à une augmentation importante des déficits ces dernières années et à une augmentation substantielle de la dette. Tout le monde le sait», a rappelé le ministre Dolimont.