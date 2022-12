Feu vert définitif à la révision du mécanisme d’autocréation d’emploi en Wallonie

Ces structures, qui se sont développées avec l’appui financier de la Wallonie et des fonds structurels européens, ont vu le jour dans les années 90. Elles permettent de soutenir l’autocréation d’emploi des chômeurs en leur permettant de bénéficier de conseils et de formations sans changement immédiat de statut et donc sans prendre de risque social ou financier.

«Plus de 20 ans après son émergence et 10 ans après son agrément, il convenait qu’une évaluation globale de ce dispositif puisse avoir lieu», a expliqué durant les débats la ministre wallonne de l’Emploi, Christie Morreale. Si le dynamisme du mécanisme a été salué, des points d’amélioration ont également constatés, a-t-elle ajouté.