L’ancien joueur d’Anderlecht Hernan Losada est le nouvel entraîneur du CF Montréal en MLS

Hernan Losada est le nouvel entraîneur du CF Montréal en Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football. Montréal, club dont Olivier Renard est vice-président et directeur sportif, a confirmé l’arrivée de Losada mercredi.

Losada, 40 ans, connait bien la MLS car il a déjà entraîné le DC United lors des saisons 2021 et 2022. L’Argentin avait été remercié en avril dernier et remplacé par Wayne Rooney. Il avait également entraîné le Beerschot entre octobre 2019 et janvier 2021.

«C’est avec beaucoup d’excitation, de motivation et de gratitude que j’aborde cette nouvelle opportunité. J’ai très envie de mettre toute mon énergie, mon enthousiasme et mes capacités à contribution dans ce superbe projet», a confié l’ancien joueur du Beerschot, Anderlecht, Charleroi et du Lierse.

La saison 2023 de MLS débutera fin février. En 2022, le CF Montréal avait été éliminé en demi-finale des playoffs de la conférence Est.