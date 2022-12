Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La date a été moyennement choisie, le jour de la finale de la coupe du Monde, mais cette fois c’est fait : après quatre ans de procédures administratives et de travaux, le magasin de jouets « Le Nuage de Charlotte » a ouvert ses portes à Braine-le-Comte. Et quelques jours avant Noël, ce qui tombe bien. Un projet de longue date qui aboutit enfin pour cette famille écaussinnoise, qui a d’abord lancé son commerce… en ligne !

« En réalité, nous avions dès le départ pour idée d’ouvrir un vrai magasin de jouets », explique Gilles Moreau, qui porte le projet avec son épouse Catherine Fauconnier et sa maman, Béatrice Brisack. « Mais il fallait trouver un emplacement favorable. On s’est dit, tant qu’à faire, avec le site internet on pouvait déjà démarrer, avoir du stock. On a cependant continué à chercher. Puis on a enfin trouvé un bâtiment. »

C’était rue de la Station 63, à côté d’un célèbre chocolatier. Il y avait de sérieux travaux à réaliser. Entre les démarches d’architecte, les procédures administratives, les travaux proprement dits, des années se sont écoulées. Mais Le Nuage de Charlotte a pu capitaliser sur le succès et le stock de son webstore pour bien démarrer.