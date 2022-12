Décès d’un adolescent de 16 ans à Anvers: deux suspects interpellés, et il s’agirait de... rappeurs!

La police locale et les parquets d’Anvers et de Flandre orientale n’ont pas fait de commentaire pour le moment. Il s’agirait d’un règlement entre une bande d’Anvers et une bande d’Alost. Trois suspects seraient originaires d’Alost, et le troisième serait toujours en fuite.

Les faits concerneraient une vengeance parmi des ’drilleurs’, des rappeurs liés à un genre musical venant de Chicago et souvent décrié pour incitation à la violence.