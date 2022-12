Couillet, un cas qui pose problème en P4G: certaines équipes préfèrent déclarer forfait plutôt que de s’y rendre!

Depuis le début de saison, le club de Couillet a déjà fait couler beaucoup d’encre et malheureusement, cela a rarement été pour de bonnes raisons, comme peuvent en témoigner les quelques matches mouvementés, arrêtés ou même… non joués. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, ce dernier cas de figure s’est présenté à trois reprises cette saison avec les Couilletois, plusieurs équipes ayant tout simplement préféré déclarer forfait plutôt que de faire face au comportement – décrit comme violent – des hommes de Mikail Bekyurek.

« La saison dernière, on avait déjà eu un match arrêté contre Farciennes, dont quelques joueurs sont maintenant à Couillet. Couillet avait aussi eu des matches arrêtés et cette saison, il y a eu pas de mal de problèmes. Jamioulx a donc décidé de ne pas s’y rendre. On était d’ailleurs allé au CP en début de saison pour faire une demande de changement de série, qu’on nous a refusée, car on avait anticipé que ce serait une série violente. On savait très bien qu’il y a un ou deux matches qu’on ne disputerait pas car on a décidé de ne plus jouer contre ce genre d’équipe », explique un représentant de Jamioulx, qui a été le premier club à refuser d’affronter celui des Tourterelles. « Ils sont impunis depuis le début de saison, mais c’est difficile pour le CP car vu qu’il n’y a pas d’arbitre, les trois quarts des faits ne sont pas remontés au CP. Le problème, c’est qu’en l’absence de référés, ils s’en sortent et au niveau sportif, ils gagnent des points facilement. Ça fausse donc le championnat, mais on ne va pas aller prendre des coups pour un match de P4. »

L’équipe de Saint Amand-Brye a ensuite suivi le mouvement. « La raison pour laquelle on a fait forfait, c’est parce qu’on n’avait pas assez de joueurs. Beaucoup avaient prévenu qu’ils avaient déjà quelque chose de prévu ce jour-là. C’était un peu étonnant. Est-ce que les joueurs n’avaient pas envie de jouer contre cette équipe ? C’est fort possible d’après les échos que j’ai eus. En parlant avec eux après, j’ai compris qu’il y avait un peu de crainte dans l’histoire. D’ailleurs, le retour sera l’avant-dernier match de la saison et s’il n’y a plus d’enjeu, on n’ira pas. On ne prendra pas de risque », explique le président Joël Dellisse. La lanterne rouge MSM Collège B a également opté pour le forfait face aux Couilletois. « En fait, on n’avait pas assez de joueurs. Et au vu de la situation et des échos qu’on a reçus sur Couillet, on n’a pas essayé de trouver des solutions non plus. On ne s’est pas mobilisé et de toute façon, compte tenu du classement, on aurait quand même été battu. Cela dit, j’ai entendu qu’il y avait encore eu pas mal de problèmes dans cette série et pas seulement avec Couillet. C’est vrai que c’est une série assez compliquée au niveau de la mentalité », explique l’entraîneur des Coalisés Olivier Noël, qui ne sait pas encore si son équipe se présentera au retour. « On verra au fur et à mesure. J’ai beaucoup de U17 et U19 et quand on est allé à Baulet, c’était déjà assez tendu. Je n’ai donc pas envie de griller les jeunes. »

« C’est à l’ACFF de réagir »

Les membres de l’Entente Châtelet ont, eux, été les premiers à condamner les agissements des joueurs du RACS après une rencontre qui a mal tourné le 18 septembre dernier. « Contre nous, ça a vraiment été la catastrophe. À la 87e minute, un de leurs joueurs est venu pour taper sur l’un des miens. Puis, il y en a eu un deuxième et ensuite, plusieurs, avec même des spectateurs. Il y avait déjà eu des problèmes avant, mais à partir de là, ça s’est dégradé fortement. Je ne jouerai donc plus jamais contre Couillet », explique le coach Sébastien Lurquin, qui est sidéré par l’absence de mesures prises. « Au match retour, on déclarera forfait aussi vu que l’ACFF ne fait rien. C’est à elle de réagir. Je crois que les deux joueurs qui ont vraiment tapé sur les miens n’ont eu que trois matches de suspension. »

Ce constat est également partagé par le T1 de Gilly B Yasin Saruhan. « Ce qui est frustrant et décevant, c’est que les équipes n’osent pas aller là-bas et la fédération ne fait rien. Ils font donc leur loi eux-mêmes », explique l’intéressé, qui ne garde pas non plus un bon souvenir de sa rencontre face aux Couilletois. « Mon joueur s’est fait tabasser et insulter et on a tout fait pour garder le calme à Couillet. Mon délégué est même rentré sur le terrain pour dire de protéger l’arbitre et que ça ne dégénère pas. Au final, on a eu 100 euros d’amende, mon joueur a eu trois matches de suspension, tout comme mon délégué de 63 ans, qui n’a jamais été impliqué dans une histoire comme ça. En tout cas, des clubs m’ont appelé pour qu’on porte réclamation à la fédération. » La question de savoir si les Gilliciens se présenteront au retour se pose dès lors aussi. « On joue pour le titre, mais si on est champion sans devoir jouer ce dernier match, à ce moment-là, ce sera à réfléchir. »