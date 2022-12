Un constat inquiétant à Bruxelles: un véhicule sur cinq en infraction lors d’un contrôle du secteur des transports

Des infractions ont été infligées à 20% des véhicules contrôlés. C’était aussi l’occasion pour Bruxelles Mobilité de tester sa nouvelle unité mobile et son dispatching de contrôle.

Les contrôles ont eu lieu simultanément à Uccle, à Woluwe-Saint-Lambert et à Laeken. Il y a eu 456 contrôles effectués sur 261 véhicules et chantiers. 20% d’entre eux étaient en infraction. On dénombre ainsi 54 irrégularités, 14 procès-verbaux dressés, un permis retiré pour 15 jours, une cargaison saisie et un chantier suspendu.