P1 | Le match arrêté entre Melen et Ougrée doit bel et bien être rejoué le 19 janvier

L’appel de Melen concernant la décision du CP liégeois de rejouer le fameux match arrêté avec Ougrée était examiné ce mercredi par l’ACFF.

Et la RAMM n’a (toujours) pas obtenu gain de cause ! Ce qui signifie que la rencontre du 4 décembre dernier qui avait été définitivement interrompu à la 88e minute suite à la grave blessure de Régis Lonneux, alors que les Soumagnards menaient 2-1 face aux Métallos, va bel et bien devoir être rejouée dans son ensemble. Ce sera le jeudi 19 décembre.