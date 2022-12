Énorme surprise en Coupe de Belgique: le FC Bruges se fait humilier à domicile par Saint-Trond et prend la porte (1-4)

Mercredi soir, Saint-Trond a créé la surprise en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en s’imposant sur le terrain du Club de Bruges, 1-4. En même temps, le petit poucet Deinze s’est incliné contre Zulte Waregem, 1-2.

Bruges a pris les commandes dans son match contre Saint-Trond avec un but de Lang après un quart d’heure dominant (1-0, 17e), mais une erreur de Mignolet a permis aux Canaris de revenir à égalité via Brüls (1-1, 33e) malgré une mi-temps totalement sous contrôle brugeois.

Le piège s’est refermé sur le Club en deuxième période, lorsque Bruno a conclu d’une frappe déviée un contre trudonnaire (1-2, 62e). Sonnés, les Brugeois ont concédé un troisième but des pieds d’Hayashi dans la foulée (1-3, 69e). Bruno a encore enfoncé le clou en contre dans les dernières minutes (1-4, 88e) alors que les Blauw en Zwart jetaient leurs dernières forces dans la bataille, condamnant les champions de Belgique à l’élimination.

Lors de la visite de Zulte Waregem à Deinze, les pensionnaires de Challenger Pro League ont longtemps pensé créer la surprise. Après une première mi-temps muette, Balaj a inscrit le premier but de la rencontre pour les locaux (1-0, 47e). Malgré un pénalty manqué de Dani Ramirez (83e), tout s’est effondré à quelques instants du terme lorsque Ndour a marqué un doublé en un éclair (86e, 88e) pour anéantir les espoirs de Deinze.

Seule équipe encore en lice à ne pas jouer en Jupiler Pro League, Deinze avait éliminé Eupen, 3-0, au tour précédent.

Zulte Waregem et Saint-Trond rejoignent en quarts de finale La Gantoise, l’Union Saint-Gilloise, Courtrai, l’Antwerp et Malines. Pour la dernière place au prochain tour, Genk et Anderlecht se disputent actuellement leur match qui a débuté à 20h45.