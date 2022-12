Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Certains parents sont plutôt surpris : « Mon fils est en congé depuis cette semaine, alors que les deux semaines de vacances de Noël débutent au soir de ce vendredi 23. Dans ces conditions, je ne comprends pas à quoi cela servait de lancer de nouveaux rythmes scolaires qui font rentrer les élèves en août et les tiennent à l’école jusqu’au début du mois de juillet suivant ». Ce témoignage d’un papa d’un élève de secondaire dans une grande école liégeoise n’est pas le seul d’un parent surpris… voire mécontent.

8 jours max en décembre

Au cabinet de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), on se dit également surpris... de ces réactions : « L’organisation d’une session d’examens à Noël est laissée à la libre appréciation des écoles et des équipes éducatives. Il y a toujours eu des jours blancs. Les règlements les fixent à maximum 18 jours sur l’année, en secondaire (inférieur, à 27 en secondaire supérieur, NdlR), et à 8 jours maximum avant la fin de l’année civile (lisez : avant les vacances de fin d’année) ».