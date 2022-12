Pour le PTB, la monarchie s’est aussi enrichie sur le dos du Congo: «Léopold II s’est bâti une fortune colossale sur des millions de morts»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La commission spéciale de la Chambre, chargée d’analyser les agissements de la Belgique envers ses anciennes colonies (Congo, Rwanda, Burundi) s’est donc terminée par un échec. CD&V, MR et Open VLD refusent de voir la Belgique présenter des « excuses » à ces pays, qui ont souffert de la colonisation. Ils veulent s’en tenir aux « regrets » formulés par le roi Philippe lors de sa visite au Congo en juin dernier.

Terriblement déçu, le président de cette commission, M. De Vriendt (Groen) a accusé le Palais royal d’avoir joué de son influence auprès de l’Open VLD. « C’est devenu l’affaire des partis politiques, de cabinets ministériels et du Palais royal », a-t-il dit. « La preuve est faite qu’il n’était pas possible de toucher à certains tabous. Il y a eu un message du Palais royal dans ce processus. Je n’ai pas reçu ce message mais il portait sur les excuses, les compensations et quelques autres points sensibles. »