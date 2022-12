Guerre en Ukraine: les députés russes durcissent les peines de prison encourues par les «saboteurs»

Cette année, les autorités russes ont adopté plusieurs lois afin de lutter contre toute menace perçue au niveau national contre l’intervention lancée il y a près de 10 mois en Ukraine.

La chambre basse du parlement a déclaré, dans un communiqué, que les législateurs avaient approuvé en troisième et dernière lecture un ensemble de mesures visant à « protéger notre pays et nos citoyens des menaces terroristes et du sabotage ».