Joseph Paintsil sur son but contre Anderlecht: «Je le dédie à mon papa qui vient de nous quitter»

Seul buteur de la rencontre contre Anderlecht ; Joseph Paintsil a été élu homme du match. L’attaquant avait une pensée particulière, à l’issue du match.

Interrogé par RTL Sport, le joueur de Genk a d’abord analysé la rencontre : « La clé a été la patience. Cela a été un match ouvert, un beau match, il fallait qu’on soit patient et se donner du temps. Mais là, je suis très fatigué, car c’était un match. »

Le joueur ghanéen a dédié son but à son père, décédé quelques jours avant la rencontre : « Je remercie Dieu pour ce but et je le dédie à mon papa qui vient de nous quitter. »

Et de conclure à propos de cette rencontre : « Je pense que c’était même le match le plus compliqué de notre saison jusqu’à présent. Comme vous avez pu le voir, Anderlecht a vraiment une bonne équipe, ça a été souvent du 50-50. »