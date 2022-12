Guerre en Ukraine: «Vous ne serez jamais seuls», promet Joe Biden à Volodymyr Zelensky

« Vous ne serez jamais seuls », a déclaré le président américain au cours d’une conférence de presse commune avec M. Zelensky depuis la Maison Blanche. « Quand la liberté de l’Ukraine a été menacée, le peuple américain, comme des générations d’Américains avant lui, n’a pas hésité ».

« Nous sommes conscients que le combat de l’Ukraine s’inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand », a ajouté Joe Biden. « Le peuple américain sait que si nous ne résistons pas à des attaques aussi flagrantes contre la liberté, la démocratie et les principes fondamentaux tels que la souveraineté et l’intégrité territoriale, le monde sera confronté à des conséquences bien pires ».