Brian Riemer sur le match d’Anderlecht contre Genk: «On a réalisé une très bonne performance»

Quelques minutes après avoir salué les supporters anderlechtois dont il a salué l’énergie et les chants durant toute la rencontre, Brian Riemer a fait part de son analyse après l’élimination du Sporting d’Anderlecht au Racing Genk en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. « Je suis très heureux de la prestation de mes joueurs », a indiqué le coach danois. « On a montré qu’on était une équipe avec une structure forte. C’est ce que je veux voir. De nombreux joueurs ont fait ce que je voulais avec énergie et intensité. La structure globale était très bonne tout comme le pressing haut. On a réalisé une très bonne performance qui plus est sur la pelouse d’un adversaire très difficile à jouer chez lui. »

Si le contenu a effectivement été au rendez-vous, il aura tout de même manqué du réalisme dans le dernier geste pour marquer. « On doit s’améliorer dans ce domaine-là », reconnaît Riemer. « Cela se travaille sur les terrains d’entraînements. Cela ira mieux avec le temps quand les joueurs auront pleinement compris les lignes de courses et les mouvements à faire. Ils y parviendront parce qu’on a assez de qualité dans le noyau. Amuzu a montré de très bonnes choses et a souvent été en bonne position, Silva est aussi capable de bien faire et Refaelov a déjà marqué de nombreux buts et donné de nombreux assists. Je suis heureux de l’effectif dont je dispose. »

La Coupe étant terminée et la Coupe d’Europe ne reprenant que mi-février, les joueurs de Brian Riemer peuvent désormais se concentrer pleinement sur le championnat. A commencer par le déplacement de lundi soir face au Charleroi d’un certain Felice Mazzù.