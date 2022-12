Drame à Grandglise: «Nicole (97 ans) était une femme formidable, elle avait toujours la pêche» (vidéo)

Mercredi, vers 17h30, un impressionnant incendie s’est déclaré à l’étage du « Château Pollet », situé dans la petite rue du Marais à Grandglise, à deux pas de l’église. Le feu a rapidement pris de l’ampleur et une partie de la toiture s’est même effondrée. Vers 22h30, malheureusement, les pompiers ont retrouvé le corps sans vie de l’occupante des lieux, âgée de 97 ans, au premier étage de sa maison. Il s’agit de Nicole Pollet qui vivait en partie dans cette demeure familiale et en partie dans son appartement de Bruxelles. « C’était une femme formidable », témoigne un proche. « Nicole avait une pêche d’enfer. Elle conduisait encore sa voiture entre son appartement et sa maison de Grandglise ». La victime a sans doute été intoxiquée par l’abondante fumée qui se dégageait de l’incendie.

Dans le courant de la nuit, vers 22h30, le corps sans vie de Nicole Pollet, âgée de 97 ans, a finalement été retrouvé par les pompiers dans les décombres. Il n’y avait plus rien à faire pour tenter de la sauver. Le Parquet est également descendu sur les lieux de l’incendie et a rapidement conclu à une origine accidentelle.

Une réunion familiale avait encore eu lieu début novembre dans cette vaste demeure qui appartient aux Pollet depuis des générations. Un proche témoigne : « C’est bien plus qu’une maison, c’est l’âme de la famille, un endroit où tous ont passé de bons moments, enfants, puis adolescents ». Et « tante » Nicole, comme beaucoup l’appelaient, en était la gardienne. À sa famille et à ses proches, Nord Eclair adresse ses plus sincères condoléances.