Accident spectaculaire à Bocholt: une camionnette de la poste termine sur sa course sur le toit

Le conducteur a été blessé. « Il était un peu plus de huit heures quand nous avons entendu un gros choc », a raconté un riverain auprès du Belang van Limburg. Nombreux sont les riverains à avoir rapidement constaté qu’une forte collision s’était produite à l’intersection de la Bosstraat et de la Kaulillerweg entre une voiture blanche et une camionnette appartenant à Bpost. La camionnette a été propulsée dans les airs en passant par-dessus une borne pour se renverser sur le toit et atterrir dans la cour avant d’une habitation. Les dégâts sont impressionnants.