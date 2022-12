Un ancien champion du monde français demande le départ de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France: «Je ne cache pas que je préférerais que ce soit Zidane, j’ai envie de voir autre chose»

Alors que tout le monde pensait que cette Coupe du monde serait sa dernière en tant que sélectionneur de la France, Didier Deschamps a repris le contrôle sur son avenir en atteignant la finale. C’est donc à lui de choisir s’il décide de rester ou non puisqu’il a atteint les objectifs fixés par la FFF. Son ancien coéquipier de 1998, Christophe Dugarry, veut, lui, le voir partir et le juge responsable de la défaite contre l’Albiceleste de Lionel Messi : « Je suis déçu et triste, d’abord. Et ensuite en colère, parce que c’était une finale largement à notre portée contre un adversaire qui est moins fort que nous », a lâché l’ancien attaquant des Bleus dans un entretien accordé au journal L’Equipe ce jeudi. « Je suis déçu de voir qu’on analyse cette non-victoire par le seul biais de l’émotion et du scénario. Il y a une analyse à faire sur le jeu, et sur les quatre-vingts minutes qui font partie des plus catastrophiques de l’équipe de France de ces cinquante dernières années, un jour de finale de Coupe du monde ».

Il veut Zidane

À la mi-décembre en pleine Coupe du monde, Christophe Dugarry disait vouloir Zinédine Zidane à la tête de la France. Il a renouvelé son message lancé auprès des instances du football français. Selon lui, Didier Deschamps ne doit pas être prolongé malgré le bon parcours des Bleus au Qatar. À la place, Zidane doit être choisi pour guider la France avant l’Euro 2024 et le Mondial 2026. « Qu’il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n’est pas mon problème, ce n’est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit « Zizou », j’ai envie de voir autre chose ».

Son ancien coéquipier devrait apprécier…