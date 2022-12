Le prix du gaz en baisse pour le cinquième jour consécutif: il atteint son plus bas niveau depuis la mi-juin

Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du mégawattheure de gaz a baissé de plus de quatre pour cent jeudi matin, à 94 euros.

Des températures douces dans une grande partie de l'Europe et une offre suffisante poussent le prix à son plus bas niveau depuis la mi-juin.

La demande de gaz naturel est moins importante maintenant que la première vague de froid est derrière nous. Il y a également beaucoup de vent, ce qui signifie que les éoliennes fournissent plus d'énergie et qu'il faut donc produire moins d'électricité avec du gaz naturel. Il y a aussi la période de fin d'année, durant laquelle l'industrie tourne traditionnellement à un rythme moins soutenu et où les entreprises ont donc moins besoin de gaz.