Dans quel hôpital vais-je être soigné demain?

Tout le monde se rend bien compte que disposer de trois hôpitaux complets à 5 km à vol d’oiseau de la place Saint-Lambert (CHU, Citadelle, MontLégia) est un luxe qui est devenu impayable de nos jours.

On vient d’apprendre hier les fiançailles du CHU et de la Citadelle et les premières avancées sur leur futur rapprochement. À eux deux, ils représentent déjà plus de 11.000 travailleurs et des centaines de milliers de patients. Ces discussions vont ensuite se poursuivre et s’étendre aux six autres hôpitaux publics liégeois, puis au réseau Move, englobant alors l’ensemble de la population de la province de Liège.