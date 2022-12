Jeff Panacloc en prime time sur TF1: «Je fais trois voix en même temps» TF1 propose de voir le dernier spectacle du ventriloque et de sa marionnette, Jean-Marc… qui a désormais un fils ! TF1

Par Frédéric Seront

Quel est le concept de votre nouveau spectacle, « Jeff Panacloc Adventure » ? Vous nous emmenez dans un parc d’attractions ?

Mieux : j’embarque les gens dans un roller coaster. Je n’avais pas trop d’idées lorsque j’ai commencé à écrire ce spectacle et mon metteur en scène, sachant que je suis fan de parcs d’attractions, m’a demandé pourquoi je ne créerais pas l’attraction de Jeff et Jean-Marc. Je plonge donc les spectateurs dans mon univers via une montagne russe.

Le reste du spectacle est plus traditionnel ?

Oui, mais ça reste un gros show. Il y a un grand décor, une belle mise en scène. Je suis fier du résultat.

Il y a de nouveaux personnages… dont le fils de Jean-Marc.

Il y a une partie du spectacle où je fais trois voix en même temps, la mienne, celle de Jean-Marc et celle de son fils ! J’avais envie de faire une performance. C’est rigolo de voir la dualité entre eux. Le fils, qui s’appelle JeanLouche, est encore plus violent que le père. C’est ça qui est drôle. Jean-Marc passe son temps à se moquer de tout le monde et là, il se fait ratatiner par son rejeton. Ça m’amusait de voir Jean-Marc complètement écrasé par son fils.

Il y a d’autres nouveautés ?

Il y a Michel Variant. C’est un covid. C’est bien de rire de tout ça. C’est le méchant du spectacle, qui a envie de tuer tout le monde. Il fait des doigts d’honneur et a une petite moustache de Hitler. Il y a aussi Christian. C’est notre fan numéro1 et il est handicapé. J’avais envie de rendre hommage à nos fans en me moquant d’eux. Après tout, je me moque de tout le monde. Mon plus gros fan est d’ailleurs belge. Il a vu plus de deux cents fois nos shows. Il s’appelle Roberto. J’avais aussi envie que le personnage soit en fauteuil roulant car ça me permet de parler du handicap. Dans tous mes spectacles, je fais des petites vannes sur les handicapés, mais lors des séances de dédicaces, les personnes en situation de handicap viennent me dire que je devrais y aller un peu plus fort, qu’elles aiment rire de ça. Elles ont souvent plus d’humour que nous sur ce sujet.

Quels sont les sujets de société que vous abordez ?

Jean-Marc parle du féminisme, du viol. A sa façon, bien sûr, mais il nous surprend dans sa manière d’évoquer ces sujets. J’aime prendre le public à contrepied. On pense que Jean-Marc va partir dans une direction et puis, il part dans le sens inverse. Il dénonce des choses, il prend la défense des femmes, avec son humour, évidemment.

Où en est votre projet de film ?

Le tournage est fini. C’est réalisé par Pef (« Les Profs »). C’est un road movie avec Jean-Marc. C’est comme un tandem, façon Pierre Richard et Gérard Depardieu de la grande époque, mais avec une marionnette dans le duo. C’est le premier puppet movie français. Ça sortira fin 2023.

« Jeff Panacloc Adventure », 23 décembre, 21h10, TF1.