«Les étoiles du chocolat»: chocologue, le métier créé par Victoire Finaz

Alors qu’on prépare tout doucement le menu du réveillon de Noël, « Les étoiles du chocolat » nous invite déjà à la gourmandise avec la grande finale de l’émission présentée par Maureen Louys.

Durant toute cette compétition, lancée début décembre, les candidat(e)s auront rivalisé de projets chocolatés incroyables pour régaler les yeux et les papilles de Pierre Marcolini, de Jean-Philippe Darcis et de Victoire Finaz. Si on connaît bien nos deux meilleurs chocolatiers belges, on a découvert Victoire Finaz et son métier : chocologue ! C’est d’ailleurs elle qui a inventé ce travail d’experte en chocolat. Elle a aussi sa propre marque de chocolats, Les Carrés Victoire, et réalise des créations sur mesure pour de grands noms tels que Cartier, Guerlin, Vuitton, HSBC, etc. C’est dire le niveau des candidat(e)s pour satisfaire les papilles les plus exigeantes…