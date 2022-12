Scène chaotique pour 300 voyageurs de la SNCB, bloqués plus de quatre heures dans un train en panne, sans chauffage ni lumière: «Il y a des enfants de deux ans avec nous»

Le train s’étant arrêté en pleine heure de pointe, il est tout de suite plus compliqué de faire venir des « éléments de remorquage ». C’est en milieu de soirée que le train a fini par être remorqué en direction de Bruxelles-Midi, pour le plus grand bonheur des 300 voyageurs qui se trouvaient à l’intérieur. Ils ont été accueilli en gare de Bruxelles-Midi pour recevoir à boire et à manger. L’incident a provoqué des retards et perturbations dans le trafic des trains.