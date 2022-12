Surprise pour les clients des supermarchés: un produit a disparu des rayons

Le Get 27 va disparaître des rayons de Carrefour et Système U en France. Les deux enseignes ont décidé de retirer, petit à petit, la liqueur à la menthe. Le groupe Bacardi-Martini, qui produit le Get 27, a changé sa composition. Son degré d’alcool est passé de 21º à 17,9º en septembre. Grâce à cette réduction, le fabricant fait des économies en abaissant sa cotisation de sécurité sociale. Elle est fixée à 579,96 euros/hl d’alcool pur si la boisson titre à plus de 18º, contre 48,97 euros/hl en deçà selon BFMTV.

Carrefour et Système U n’ont pas vu cette pratique du bon œil. Ils ont jugé ce choix inacceptable car cette baisse ne s’est pas accompagnée de celle du prix de la bouteille.