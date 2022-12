Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Marie Arena est l’un des deux noms de députés européens belges qui ont été cités en lien avec des protagonistes de ce scandale qui touche le Parlement européen : précisons qu’une perquisition n’a concerné, pour l’instant, que le bureau d’une collaboratrice parlementaire de Mme Arena, par ailleurs ancienne collaboratrice de l’ASBL « Fight Impunity » qui intéresse fortement les enquêteurs.

Panzeri l’aurait « balancée »

Le nom de Marie Arena n’avait jamais été jusqu’ici prononcé dans l’enquête. Sauf que ce mercredi, un article du journal italien « La Repubblica », fait écho à des révélations qu’Antonio Panzeri, présenté comme le cerveau de ce scandale, aurait faites aux enquêteurs. Il aurait mis en cause Marc Tarabella, l’autre député européen belge et aurait également fait des déclarations sur Marie Arena : « Je sais qu’elle est allée une fois au Qatar et qu’elle a reçu un cadeau », aurait-il dit aux enquêteurs, selon nos confrères italiens.

Nous avons donc sollicité Mme Arena qui n’a pas hésité à nous montrer ledit cadeau protocolaire qu’elle a reçu : une sorte de pot ou de vase décoré : « Panzeri dit, cette fois, la vérité. Les règles du Parlement européen sont claires : les cadeaux protocolaires sont acceptables s’ils ne dépassent pas une valeur de 100 €, c’est largement le cas ici. » Elle précise qu’elle n’aurait même pas accepté de payer autant si elle avait dû l’acheter...

Marie Arena n’a pas répondu à nos demandes d’interview mais elle nous a envoyé, ce mercredi, cette longue réaction que nous pourrions qualifier de mise au point. « J’ai personnellement été citée dans des médias belges et internationaux laissant planer le doute sur le fait que je serais impliquée dans cette affaire », écrit-elle. « Comme tous mes collègues je suis à la fois abasourdie mais aussi profondément en colère contre les auteurs de ces actes de corruption qui abîment notre travail parlementaire au profit de certains pays et/ou d’intérêts particuliers. »