Non, Rihanna n'est pas en voyage au Burkina Faso

"Dans un pays des hommes intègres, regarde l’habillement, j’ai pitié du Burkina", lâche un internaute. "Était-elle obligée de venir nue ?", interroge une autre. Un troisième enrage: "On est devenu le Haïti et le Yémen de ce monde. Jusqu'à ces stars qui viennent pour cause humanisme. Vraiment mon Faso mérite mieux".

Selon la légende fournie par Getty images, la photo qui circule montre précisément Rihanna lors d’une célébration à Londres, en hommage à Edward Enninful, styliste et rédacteur en chef du célèbre magazine de mode Vogue UK, au bar Oscar Wilde de l'hôtel Cafe Royal, le 1er décembre 2014.

Nous avons aussi parcouru les réseaux sociaux de la chanteuse, notamment Instagram et Twitter, qui ne font aucune référence à un quelconque séjour au Burkina Faso. Sur TikTok, l'icône de 34 ans a en revanche posté pour la première fois le 17 décembre, une vidéo qui semble avoir été prise aux Etats-Unis de son fils, né en mai de son union avec le rappeur A$AP Rocky. On y voit le petit garçon, attaché dans une voiture en mouvement, babiller et sourire à sa mère, que l'on entend en arrière-plan: "Tu essaies de prendre le téléphone de maman ?"

Contacté par l'AFP, l'entourage de la star n'a pas donné suite. Mais plusieurs sources burkinabè ont démenti sa présence dans le pays sahélien.

"Cette rumeur est fausse", a répondu le 13 décembre à l’AFP M. Issaka, à la réception de l’hôtel Bavia, qui dément catégoriquement la rumeur selon laquelle Rihanna aurait logé récemment dans l'établissement.

Le gouvernement s'est lui aussi dit étonné de voir circuler de telles affirmations. "Nous avons également vu la publication sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas connaissance, officiellement, d'une telle visite et d'un don relatif à cette visite", explique à l'AFP Ousséni Ouedraogo, directeur de la communication au ministère burkinabè en charge de l'Action humanitaire.

S'il n’existe aucune trace d’un récent séjour de Rihanna au Burkina Faso, la jeune femme s'est déjà engagée dans des oeuvres caritatives en faveur de l’éducation des enfants dans ce pays et ailleurs en Afrique. Le 2 février 2018 à Dakar au Sénégal, elle prenait notamment part à la conférence du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE en anglais, pour Global Partnership for Education) en qualité d’ambassadrice de cette initiative qui regroupe “plus de 80 pays partenaires”.

Ce jour-là à Dakar, elle a évoqué un "combat" qui ne s'arrêtera pas "tant que tous les garçons et toutes les filles n'auront pas accès à l'éducation".

A l’issue de cet évènement, l’ancien président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré qui était présent lui aussi, a publié une photo de lui et de la superstar sur son compte Twitter, la remerciant pour son engagement humanitaire.

Sa venue avait d'ailleurs suscité des critiques, un collectif d'associations religieuses au Sénégal l'accusant de promouvoir le symbolisme maçonnique et d'être membre des Illuminati. Selon eux, la célèbre chanteuse participait à une conspiration d'un groupe d'élites qui travaillent à établir un nouvel ordre mondial. De telles affirmations sur les croyances de Rihanna ont été rejetées par ses collaborateurs musicaux dans le passé.

La récente rumeur selon laquelle Rihanna séjournait à Ouagadougou pour une remise de dons aux déplacés survient dans un contexte sécuritaire et humanitaire dramatique pour ce pays. Selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le nombre de déplacés fuyant les attaques des groupes jihadistes sur les civils et les militaires a augmenté.

Le Burkina Faso comptabilise plus de 1,7 million de personnes déplacées internes à la date du 30 novembre 2022.

Le 17 décembre, au moins deux soldats et six civils ont été tués lors de deux attaques distinctes dans le nord et l'est du pays. Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement endeuillé par des attaques jihadistes qui ont fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers.