Un père schizophrène viole sa fille de 5 ans et lui demande d’autres faveurs sexuelles à Philippeville

Le tribunal correctionnel de Dinant a prononcé ce mercredi matin l’internement à l’encontre d’un père de famille accusé par son ex-compagne de faits de mœurs commis sur leur fille de 5 ans entre août et décembre 2017 à Philippeville.

Ces accusations étaient soutenues par le parquet de Namur qui avait requis l’internement du prévenu. Ce dernier contestait tout. Il évoquait une cabale menée par son ex-femme et son ex-belle-mère à son encontre, dans un simple but financier.

Diagnostiqué schizophrène, le prévenu n’a jamais réussi à mettre un cadre en place avec ses deux filles. « Je ne suis d’ailleurs jamais resté seul avec elles », affirmait-il à l’audience.

Il est poursuivi pour des faits de mœurs, à savoir qu’il aurait demandé à sa fille de le masturber et aurait procédé à une pénétration digitale. Il contestait ces faits. Néanmoins, l’enfant s’était confiée à sa mère et ses propos ont été jugés crédibles dans le cadre d’une expertise. « En plus des propos tenus sans la présence d’une personne de confiance qui aurait pu les influencer, il y a des dessins et des mimes » a déclaré le ministère public.

