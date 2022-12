«Oui, elle était toute seule…»: Anisha harcelée par les autres élèves de la «Star Academy»? Louis sort du silence (vidéo)

de videos

Lire aussi «Ça a été chaotique»: Quentin Mosimann revient sur l’enregistrement de l’hymne de la «Star Academy», «Ne partez pas sans moi»

Et de préciser qu’Anisha est « quelqu’un de très très timide, qui est très réservé et qui a besoin de se retrouver un peu toute seule » de temps en temps : « Oui, des fois elle était toute seule, mais c’est parce qu’on lui laissait cette chose-là et qu’on n’avait pas envie de s’imposer pour l’embêter. »