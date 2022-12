Une hôtesse de l’air perd son sang-froid en plein vol et s’en prend à un passager: «Tu ne me parles pas comme ça!» (vidéo)

Une hôtesse de l’air travaillant pour une compagnie aérienne indienne n’a pas hésité à remettre un passager visiblement très grossier à sa place, lors d’un vol qui reliait Istanbul à Delhi.

Selon les informations de HLN, le passager, mécontent des options de repas possibles, a agressé verbalement le personnel de cabine à plusieurs reprises. Une hôtesse de l’air en a eu assez et ne s’est pas laissée faire. « Tu me pointes du doigt et tu me cries dessus, mais tu ne me parles pas comme ça ! », s’est-elle exclamée.