Plombé par la crise, le Verviétois remet deux de ses établissements et va partir en Espagne

L’année 2022 aura été bien compliquée pour Raphaël Wernerus. Ce dernier possédait pas mal de cafés et brasseries en région verviétoise. S’il avait déjà remis le café Saint-Raph à Heusy et les Arcades à Dison en avril dernier en plus de la librairie Chez Raph en juillet, le Disonais a de nouveau pris des mesures importantes concernant deux de ses établissements.