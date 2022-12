Poursuivi pour viol et inceste sur deux de ses filles, et coups et blessures sur son fils à Beauraing

Quinze ans de prison ont été requis ce mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un homme né en 1964 poursuivi pour des faits de viol et d’inceste commis sur deux de ses filles, à Beauraing. Des faits de coups et blessures commis sur son fils lui sont également reprochés.

La période infractionnelle concernant l’une de ses filles s’étend de 2000 à 2017. Pour la seconde, plus jeune, de 2016 à 2021. Durant l’enquête, quatre autres femmes de la famille ont affirmé avoir été victimes d’agressions sexuelles de la part du prévenu. « Mais ces faits sont prescrits », précise le parquet de Namur. « Toutes ces victimes avaient entre 7 et 15 ans. Elles étaient à chaque fois surprises dans leur lit. Il n’a cessé de les faire taire en les menaçant », poursuit le ministère public.

Ancien légionnaire, ce père de famille est décrit comme un homme autoritaire, capable de tout, qui terrorisait toute sa famille.

« Il a encore serré la vis »

Entre 2016 et 2021, le prévenu se serait par ailleurs montré régulièrement violent à l’égard de son fils. « Les violences sévères ont commencé lorsqu’il avait 7 ans », a indiqué l’avocat du jeune garçon. « Quand il a eu 11 ans, il a encore serré la vis. Il recevait des coups de poing sur le torse, des coups de pied, était frappé avec des pantoufles, une louche ou une brosse à cheveux. »

Le père de famille a reconnu les faits de mœurs commis sur la plus jeune de ses filles mais conteste la période infractionnelle. Il ne reconnaît par contre par les viols commis sur son aînée. Quant aux coups sur son fils, il est en aveux « d’une gifle ». Son conseil a plaidé le sursis probatoire le plus large possible.

Jugement le 25 janvier.