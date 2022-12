La SNCB adapte ses horaires lors de la période des fêtes de fin d’année

La principale adaptation est que la plupart des trains P ne circuleront pas. Quant à l’offre de trains S, elle sera réduite entre Malines et Hal (S5), Saint-Nicolas et Anvers-Central (S34) ainsi qu’entre Charleroi-Central et Jambes (S61).

Le nombre de trains circulant entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg sera réduit le samedi 24 et le lundi 26 décembre.

Le 31 décembre à partir de 20h00, lors du réveillon de Nouvel An, c’est l’offre de trains entre la Belgique et les Pays-Bas qui sera réduite. Les trains S32 Puurs - Anvers-Central - Roosendaal (NL) ne circuleront pas entre Essen et Roosendaal (Pays-Bas) et les trains S43 Liège-Guillemins - Maastricht (NL) ne circuleront pas entre Visé et Maastricht (Pays-Bas).